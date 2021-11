Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttore,ci si avvia all'elezione del nuovo Capo dello Stato che, in un Paese come il nostro ruota più che altro attorno alla questione del dopo, perché l'unico interesse in molti deputati e senatori i così detti peones preoccupati che la legislatura duri fino al 2023 per poter stare comodamente seduti sulla poltrona percependo un elevato stipendio e maturare il vitalizio. Gente che voterebbe la fiducia a qualunque cosa pur di...