Caro Direttore,chi comanda in Italia? La magistratura! Se ne faccia una ragione Salvini; un Pm è sufficiente ad azzerare quanto predisposto per far fronte alla questione migranti. Chi comanda in Europa? La Francia e la Germania, come dimostrato dall'elezione dei 2 politici che avranno il potere vero.Chi comanda nel mondo? La Cina; mi sembra sia l'unica Potenza che non arretra mai da quanto dice di voler fare; è lo Stato che ha una strategia di lungo termine. Ha insediamenti in tutte le parti del mondo, compreso l' Artico. Ha acquistato...