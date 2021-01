Caro Direttore,

che Donald Trump avrebbe cambiato gli Stati Uniti lo si era capito da tempo, ma le scene cui abbiamo assistito nel giorno della certificazione della vittoria del Presidente Biden, con patrioti trumpiani armati all'assalto del Congresso, rappresentano un'enormità, un dramma che allunga inquietanti ombre sulla politica e sulla società americana. La profanazione eversiva del Campidoglio, tempio della democrazia, non è che il naturale epilogo di un quadriennio in cui Donald Trump ha inoculato nella società americana il virus del populismo. Un virus che non sarà facile estirpare, visto che l'ormai ex Presidente è comunque riuscito ad ottenere il consenso di oltre 71 milioni di elettori, un po' meno della metà della mela. I fatti di Washington devono fare riflettere anche noi Europei sulla pericolosità dei populismi per le nostre democrazie, anche quelle più consolidate.

Ivana Gobbo

Cara lettrice,

penso che la democrazia americana, come quelle europee, abbia gli anticorpi necessari per sconfiggere le tentazioni eversive di Donald Trump e dei suoi esagitati sostenitori. È del tutto evidente che l'ormai ex presidente ha un concetto assai labile della democrazia e non contempla l'idea che esista anche un popolo americano che non lo ritiene adeguato a guidare gli Stati Uniti. Così, di fronte alla sconfitta elettorale, The Donald ha cercato in ogni modo di ribaltare il risultato, sapendo comunque di poter contare su un ancora ampio consenso popolare. Ma alla fine, nonostante l'incredibile e inaudito assalto al Congresso da parte dei suoi supporter più esagitati, sarà Biden a guidare il Paese forte anche della maggioranza conquistata dai democratici al Senato. Purtroppo però ciò che è accaduto mercoledì sera è destinato a lasciare un segno. Anzi lo ha già lasciato come dimostrano le prese di posizione di regimi autoritari o dittatoriali come quello russo o iraniano alle immagini televisive degli ultrà trumpiani che entravano e mettevano a soqquadro il Congresso Usa. L'Iran ha preso a prestito per proclamare il fallimento della democrazia occidentale. I toni di Putin non sono stati molto diversi. E non c'è dubbio che quanto accaduto a Washington avrà messo di buon umore anche i leader della Cina post-comunista. Il disastro di Trump, la sua enorme responsabilità è sopratutto questa: aver rafforzato in un colpo solo tutti i nemici dell'America e dell'Occidente.

