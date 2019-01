CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,certo che questi sindaci di sinistra hanno uno strano concetto di democrazia, o forse è democratico solo quello che va bene a loro. Probabilmente hanno dimenticato che la legge sulla sicurezza appena varata dal governo (eletto democraticamente dal popolo, non come quelli passati) è stata firmata dal Capo dello Stato, fortemente voluto da loro stessi, ed al quale ora non riconoscono l'avallo alla legge in questione. Dove andremo a finire se i rappresentanti delle istituzioni stesse non rispettano le leggi, e come si potrà in...