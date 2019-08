CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,certamente sono molti i cittadini che stanno seguendo le manovre per la formazione del nuovo governo. Una partita in cui i giocatori sono, più o meno, tutti mascherati, che non vogliono, come si dice, mettere sul tavolo le loro carte. O meglio dichiarare con trasparenza i reali interessi ed intenzioni. Sono abbastanza intuibili gli interessi delle forze in campo. Conservare dei vantaggi ai fini elettorali, di consenso e di potere ? È sufficiente passare in rassegna gli attori presenti sul palcoscenico, dai 5 stelle, da...