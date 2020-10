Caro direttore,

causa il Covid siamo in una società ammalata e sostenuta da questo governo incapace ed inetto. Non possiamo abbandonare gli anziani e gli ammalati.

Nelle strutture, dove sono ricoverati, non c'è un minimo di buon senso da parte di chi le dirige che applicano regole assurde, drastiche ed incivili. Sono abbandonati a sé stessi, aiutati per fortuna da persone instancabili e professionali, senza nessun conforto ed affetto da parte dei famigliari. In una società civile l'anziano ed il malato dovrebbero essere messi al primo posto.

Quando vengono a mancare è un trauma per tutti i famigliari, perché non hanno potuto assisterli, dare loro conforto o semplicemente una carezza. Non si possono trattare in questo modo i deboli, vuol dire che siamo arrivati proprio alla morte della nostra civiltà e della tutela dei diritti umani.

Giuseppe De Battisti



Caro lettore,

gli anziani hanno pagato il prezzo più alto all'emergenza sanitaria provocata dal Covid. E sono quelli che oggi sopportano spesso le maggiori sofferenze e privazioni. Tuttavia sono anche i soggetti più deboli, perché più esposti al contagio e più a rischio per la loro vita. Ma proprio per questo meritano tutta la nostra attenzione e la nostra vicinanza.

Sarei però meno severo di lei nei confronti di chi opera nelle case di riposo: anche loro devono sottostare a regole e norme molto severe. Hanno grandi responsabilità nei confronti delle persone ricoverate e dei loro parenti. Come sempre serve equilibrio e consapevolezza da parte di tutti.

Da parte di chi gestisce le strutture e da parte dei famigliari degli anziani. Ma il suo appello va raccolto e ascoltato. Perché gli anziani ospedalizzati nelle case di riposo hanno bisogno di noi. Ma anche noi di loro.

