Caro direttore,basito dal post dell'assessora di San Stino, mi chiedo se ormai ogni decenza sia stata definitivamente superata. La signora Pavan in perfetto stile sovietico invoca l'eliminazione fisica di un avversario politico. Qui si manifesta la prima cialtronata; vista l'area politica di provenienza, la signora poteva invocare i gulag o la Siberia, non la sedia elettrica, simbolo di quanto massimamente aborrito dai sinistroidi, cioè l'America. Poi in linea generale un amministratore pubblico che invoca l'eliminazione fisica di un ministro...