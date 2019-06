CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, avrei qualche considerazione da fare sul gran caos prodotto anche quest'anno al termine della stagione calcistica della Lega Professionisti serie B. Alla fine del campionato di calcio si scoprono le gravi irregolarità della società Palermo per cui prima la si spedisce in Serie C, poi non so su che base vengono comminati 20 punti di penalizzazione per cui in pratica la società rimane in Serie B, ma diciamo non fa né i playout né i playoff; forse questi playout doveva farli proprio il Palermo e non il Venezia FC acclarata...