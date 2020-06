Caro Direttore,

anche se non stiamo uscendo dal rischio Pandemia almeno nel Vecchio Continente la situazione pare essere sotto controllo. Così anche in Italia tranne le precauzioni in Lombardia. Una situazione terribile che ha sconvolto il mondo e che ha reso chiaro come oramai le interconnessioni derivate dalla globalizzazione siano tali per cui nessuno può fare da solo. La crisi ha determinato un cambio di passo anche in Europa dove la BCE, dopo la prima sciocca dichiarazione della Lagarde, ha correttamente operato seguita dalla proposta della Commissione che ha accolto le sollecitazioni di Germania e Francia avvalorando il principio che almeno una parte degli aiuti debbano essere senza condizionalità. I problemi maggiori arrivano dai cosiddetti Paesi frugali e da quelli del Gruppo Visegrád . Si tratta a mio parere di posizioni di retroguardia, direi antistoriche. L'organizzazione di questa Europa deve essere rivista, modificata e migliorata. Deve cessare la prevalenza dell'aspetto economico per lasciare spazio alla solidarietà e alla collaborazione fra i singoli Stati basata sul senso di responsabilità ma anche senza la spada di Damocle rappresentata da parametri e automatismi automatici e perciò stesso stupidi.

Maurizio Conti



Caro lettore,

l'Europa di fronte alle tempeste dell'emergenza sanitaria ha rischiato seriamente di naufragare. Di frantumarsi sugli scogli dei veti contrapposti, della miopia, degli egoismi nazionali, dell'inadeguatezza delle sue leadership. Per nostra fortuna Bruxelles mentre era vicina al disastro ha avuto un sussulto di dignità e di consapevolezza e ha ritrovato una rotta credibile. Gli ingenti investimenti decisi per affrontare il post Covid e la quota importante di questi destinata all'Italia ne sono una concreta dimostrazione. Solo chi vive di pregiudizi può negarlo. Ma l'esperienza ci insegna a non dare nulla per scontato. La tempistica non è per esempio un dettaglio: quando arriveranno questi soldi? Quando ne potremo concretamente disporre? Inoltre anche noi, a questo punto, dobbiamo fare la nostra parte. I soldi ci verranno concessi sulla base di progetti, non alla cieca o sulla fiducia. E dobbiamo anche sapere che la strada che porta a questi fondi sarà costellata di ostacoli e da tentativi di sgambetto. Non sarà semplice. Ma non abbiamo alternative: quei miliardi per noi sono necessari, anzi rappresentano un'occasione unica e irripetibile. Non possiamo permetterci di sprecarla. Ben sapendo che da Bruxelles più di qualcuno sarà con il fucile puntato. Pronto a colpirci non appena commetteremo qualche errore.

