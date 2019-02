CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,anche quest'anno i mesi di gennaio e febbraio sono caratterizzati da due momenti che riportano alla memoria le tragedie del secolo scorso: l'Olocausto, nel Giorno della Memoria, e le Foibe, nel Giorno del Ricordo. Due eventi importanti che purtroppo vengono sempre letti in chiave retrospettiva mobilitando l'opinione pubblica di sinistra per il Giorno della Memoria mentre quella di destra si sente maggiormente coinvolta dal Giorno del Ricordo: quasi una contrapposizione. Niente può essere paragonato all'Olocausto, né in termini...