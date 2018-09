CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,anche in consiglio regionale veneto del ritorno della naja. Oramai però i buoi sono scappati: ergo, stiamo vendendo tutte le caserme dismesse, anzi in alcune le abbiamo usati per i profughi e immigrati. Per una volta mi trovo in disaccordo con chi come Salvini vuole ripristinare il servizio di leva obbligatorio. Secodno me occorre invece ripartire dalle scuole primarie, inserendo da subito almeno due ore settimanali di educazione civica, che tratti tutto: dal rispetto delle Istituzioni, al rispetto della famiglia, delle cose...