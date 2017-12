CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttoreanch'io l'altro giorno ho dovuto fare i conti con il caos scatenatosi a Cortina appena è iniziata la nevicata che ha mandato la città in tilt. Ero diretto a Riscone di Brunico e alla fine un viaggio di tre ore è diventato un viaggio di sei ore. Non transitavo per Cortina da anni ma sono cadorino e quella strade le conosco come le mie tasche. Ho giurato a me stesso che da Cortina non transiterò mai più. Fino a quando.... Non verrà realizzata una tangenziale. Perché la sensazione che ho avuto, netta e poco discutibile, è...