Caro direttore,alle recentissime elezioni europee la Lega di Matteo Salvini è riuscito a ripetere l'exploit di Renzi di 5 anni fa (16-17 punti percentuali in più rispetto alle politiche) e come allora anche oggi, giustamente, la narrazione mediatica è tutta concentrata su questo straordinario risultato che in termini assoluti corrisponde a 9 milioni di voti. Nove milioni di voti sono tantissimi, ma tuttavia non rappresentano certo la maggioranza degli elettori italiani. Sono solamente 1/5 dell'elettorato. Significa che a vincere, anzi a...