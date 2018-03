CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,alcuni mesi fa Berlusconi disse che se perdeva le elezioni si sarebbe ritirato dalla politica e il giorno dopo, se ricorda, io le scrissi speriamo che mantenga la promessa e non faccia come il suo amico Renzi. Puntare sulla coerenza dei politici è perdita secca. Niente da fare, non solo: nonostante FI sia oramai il 4° (quarto) partito, Berlusconi rivendica la presidenza del Senato per il suo partito, la presidenza della Camera per il 3° partito (nonché alleato del centrodestra) e pretende di fare da regista per realizzare...