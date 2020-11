Caro direttore,

al di là delle democratiche opinioni sul virus, non pensa che stiamo perdendo tempo in otto mesi di tira e molla? Adesso si è deciso che i medici di base devono fare i tamponi. Caspita, era ora, bisognava già farlo allora. Come in Corea, subito la tracciabilità su tutti. Invece stiamo assistendo al teatrino degli uomini di scienza, oramai con la stessa malattia dei politici e che dicono ognuno le loro verità. La scienza è una sola. Nessuno ci ha spiegato quando dura il virus in ogni superficie e come realmente ci dobbiamo proteggere. Sul web i medici negazionisti dicono la loro verità. Io come San Tommaso non mi fido. Mi fido di chi dice la Verità con la V maiuscola. Poi ci sono anche i No Vax, contro i vaccini. Che confusione, caro direttore. Ben vengono le giuste verità, che iniziano i politici a farle venire fuori dai veri uomini di scienza. Cosa ne pensa?

Francesco Pingitore

Belluno



Caro lettore,

Winston Churchill diceva che: «A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialza e continua per la sua strada». È una battuta, certo, che però basta a farci capire quanto la verità, la V maiuscola o la v minuscola, sia una materia rara, difficile da trovare e individuare. A maggior ragione quando ci si trova di fronte abbiamo un nemico infido come quello che fatto irruzione nelle nostre vite negli ultimi mesi. È difficile da accettare: ma contro il Covid, anche per gli uomini di scienza, le certezze che abbiamo a disposizione sono ancora drammaticamente insufficienti, non bastano a farci sentire al sicuro. Né per l'oggi né per il domani. Anche per questa ragione, prima ancora che nella verità, dovremmo poter contare su un po' più di senso di responsabilità. Da parte di molti. Certamente anche da parte di noi tutti. Ma soprattutto di due categorie. Gli scienziati e la politica. Ai primi dobbiamo chiedere di mettere la parola fine ai protagonismi e ai personalismi, alle guerricciole e ai conflitti mediatici che hanno come unico risultato quello di aumentare il senso di insicurezza delle persone e di accrescere i dubbi nei confronti della medicina e della scienza. Esattamente quello di cui oggi non abbiamo bisogno. Tornino a fare gli scienziati invece che gli opinionisti a gettone. Alla politica dobbiamo invece chiedere chiarezza e determinazione. Chi deve decidere lo faccia. Si assuma le proprie responsabilità fino in fondo: dialoghi con l'opposizione, ascolti gli esperti, si confronti con le regioni e le categorie. Ma poi scelga. Senza cercarsi alibi e senza dare l'impressione di avere come principale preoccupazione quella di garantirsi un futuro. L'unico futuro che si deve avere a cuore è quello dei cittadini italiani.

