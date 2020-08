Caro direttore,

a volte la stimo altre no, per esempio quando prende le difese del caro Luca Zaia. Il Veneto è la regione italiana più infestata dal virus. I casi sono triplicati soprattutto a causa del ritorno dei vacanzieri provenienti dall'estero. Aumentano i focolai e come se non bastasse viene autorizzato al Veneto di effettuare i campionati italiani di ciclismo. Assurdo. Il presidente Luca Zaia dovrebbe prenderne atto e auto accusarsi di quanto sta accadendo. La colpa è solo sua. Le elezioni regionali andrebbero rinviate al prossimo anno. Così anche le scuole. Sono veramente arrabbiata. Cordiali saluti.

Teresa Finco

Asiago (Vi)



Cara lettrice,

che qualche volta lei non sia d'accordo con me mi sembra del tutto normale. Però sarebbe bene discutere e dividersi sui fatti e sui dati non sulle sensazioni o le simpatie politiche. Perché non è affatto vero che il Veneto sia la regione più infestata dal virus. E questo non per merito di Zaia, ma perché questo dicono i numeri non solo dei contagi ma anche dei ricoveri e delle terapie intensive, che restano pochissime. Negli ultimi giorni c'è stata un'impennata di casi positivi, anche a causa dei rientri dall'estero e ne abbiamo dato ampiamente conto. Ma a me pare che il Veneto abbia gestito meglio di altri l'emergenza Covid nei mesi scorsi e anche adesso è in prima linea nella gestione dei contagi di rientro. E non penso che questo sia un risultato che va accreditato solo a Zaia ma a un sistema che ha dimostrato di funzionare bene anche in una situazione eccezionale mettendo in campo grandi capacità e competenze. Lei è naturalmente libera di pensarla diversamente. Un fatto è certo: i numeri attuali non giustificano in Veneto né il rinvio di elezioni né tantomeno la non riapertura delle scuole.

