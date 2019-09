CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore, a volte ho l'impressione che troppe volte i governi ci prendano un po' in giro, in maniera più o meno pesante e indipendentemente dal loro colore politico. Caso di questi giorni è il tema delle privatizzazioni. Il governo Lega/5S aveva mandato Tria a Bruxelles per impegnarsi ad abbassare ilo deficit dal 2,4 al 2,1%. Come? Un po' grazie al minor onere per interessi grazie allo spread meno alto del previsto, quota 100 e reddito di cittadinanza meno onerosi, la solita lotta all'evasione e, infine, 15 miliardi circa da...