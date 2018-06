CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,a Roma scoppia l'ennesimo scandalo. Due politici arrestati, un ex assessore regionale del Pd e il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio (Forza Italia). Siamo nella normalità, quindi non fanno notizia. Fa invece notizia l'arresto dell'avvocato Lanzalone che è un importante esponente dell'amministrazione grillina della capitale. E così il movimento 5 stelle finisce dentro il tritacarne mediatico. Tutti gli opinionisti sono concordi. I 5 stelle, non anche i 5 stelle, i 5 stelle e basta, hanno un problema serissimo di...