Caro direttore,a proposito di nomine Rai, volevo fare due considerazioni riguardo i mal di pancia dei grillini e del loro leader Giuseppe Conte. Non erano loro che dovevano aprire in due come una lattina i palazzi del potere? Sempre loro che dovevano dimezzare gli stipendi d'oro, guarda caso anche dei manager Rai. Erano quelli facevano proseliti contro le Caste, i sindacati inutili e improduttivi, contro i più mandati elettorali ecc ecc....