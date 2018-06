CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore, a di Martedì Roberto Saviano ha tenuto un lungo monologo sulla situazione dell'immigrazione in Italia dall'Africa. Cerco di riportare il suo pensiero in estrema sintesi. Problema: la popolazione italiana invecchia, 200.000 italiani ogni anno si trasferiscono fuori Italia, i paesi del Sud si stanno svuotando, molti lavori gli italiani non li vogliono più svolgere. Soluzione: accogliere gli immigrati che arrivano con i barconi dall'Africa, immigrati che non sono una emergenza bensì una risorsa: occupano i luoghi che si...