Carissimo direttore, in TV e su Facebook impazza la realtà della bambina incinta a 13 anni nel cittadellese, e non vedo inchieste giornalistiche al riguardo della vicenda. Anche un parroco locale non ravvede alcuna stranezza o reato, nell'avere atti sessuali con minorenni e arriva ad affermare che Maria madre di Gesù aveva anch'essa tredici anni! Domanda: forse che le Istituzioni pubbliche di Cittadella e di ordine pubblico sono in ferie? Ma siamo sicuri di essere ancora in Italia o nel Medio oriente, o ci dovremo abituare ad esserlo? Potrei...