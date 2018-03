CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carceri e magistratiL'ingiustagiustiziaÈ certamente un caso eclatante e spero eccezionale. Tuttavia proprio Oscar Giannino, validissimo collaboratore di questo giornale, denunziando a Radio 24 alcune lacune della giustizia forniva dei dati medi sulla carcerazione: 6 anni e mezzo, di fatto, per omicidio volontario, 2 anni per rapina a mano armata, 6 mesi per uno stupro. Saranno anche piene le carceri, vero che va considerata la rieducazione del condannato, ma non appare un po' poco? Tra i tanti motivi di scontento, del rancore evidenziato a...