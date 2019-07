CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carabiniere ucciso /1PolemichenazionalisteTemo si scatenino polemiche nazionaliste sulla grave vicenda del carabiniere ucciso. Vi è stato un delitto feroce, 8 coltellate, commesso da giovani definiti di buona famiglia e bravi a scuola che in vacanza andavano a drogarsi. È un fatto e va penalmente affrontato. Rimangono per me alcuni interrogativi. Perché i carabinieri si presentano in borghese? Forse per caso, perché erano in zona, ma è anche vero che per ragioni di lingua non si siano fatti capire. Non è una giustificazione, perché...