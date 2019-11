CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CaosRinunciarealla democrazia?Crolli di ponti e di colline. Non sapendo cosa dire e cosa fare indicono commissioni ed indagini per trovare a chi dare la colpa. A tutto, meno quella reale. Ai frutti velenosi della democrazia, nell'economia, nel morale, nell'incompetenza, ora si aggiungono sempre più numerosi, i dissesti del territorio e delle opere pubbliche. Senza controlli, senza responsabili, mai, anche sui fatti più evidenti. Non c'è niente da fare perché la democrazia è proprio questo. Se si vuole modificare questo caos, bisogna...