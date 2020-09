Candidati

Ripescaggio

immorale

Giorni fa ho letto sul Gazzettino che il Presidente della Regione Zaia ha cancellato dalle sue liste per le nuove elezione regionali i nomi dei candidati chi hanno usufruito in modo immorale del contributo covit e Zaia ha fatto benissimo. Poi però ho letto che uno di questi candidati cancellato dalle liste del Presidente Zaia è stato cercato per essere candidato in altre liste elettorali! Sono rimasto shockato per un tale fattaccio ma questo dice ancora una volta di quale stoffa sono fatti molti veneti e italiani!

Franco Rinaldin

Debito

Chi paga il reddito

e la cassa

È ormai un dato ufficiale: il debito pubblico italiano ha toccato i 41 mila Euro per ogni contribuente. Quello che non dicono, e ai più è sconosciuto, è con che risorse lo Stato sta pagando il reddito di cittadinanza e la cassa integrazione. Da una ricerca personale, il reddito di cittadinanza è una norma straordinaria perché l'istituto risale al governo giallo-verde dal 2018, per cui fu prevista una somma di ben 15 miliardi (senza contare i famosi indispensabili trova lavoro navigator) . Cifra che, aspettando le regalie dall'Europa, arriva da tagli alle spese sociali, previdenziali, assistenziali e di stimolo fiscale. Proprio così. Una cifra abnorme, assolutamente non a disposizione dello Stato. Successivamente, tra domande respinte e accolte, la somma a disposizione risulterebbe un po' inferiore. Sempre assistenzialismo statale è. La cassa integrazione, invece, è prevista dalla legge e lo è dal lontano 1947, poi aggiornata nel 1951. Per quanto straordinari entrambi, i due istituti sono molto diversi, soprattutto nella sostanza: quest'ultima, salvaguarda i lavoratori e le aziende ed è stata fatta da politici capaci e non analfabeti in materia come gli attuali che, col Recovery Fund, alle condizioni prospettate dall'Europa, dovremmo aspettarci solo la banca rotta e tanta miseria occupazionale.

Giancarlo Parissenti

Referendum

Perché

votare no

Io credo che questo voto di settembre dovrebbe essere ben spiegato, visto che nella realtà dei fatti ci sarebbe, con la vittoria dei sì il risparmio di un caffè per il cittadino, ma che perderebbe la propria forza, in un parlamento che diverrebbe a porte chiuse e ancora più lontano dalla popolazione. Spero che tanti come me contribuiscano votando no a licenziare un esecutivo che per l'ennesima volta non e stato legittimato ad esserlo tramite il voto e che si è dimostrato del tutto inadeguato ad affrontare qualsiasi problema di noi cittadini.

Massimiliano Vandin

Governo

La gestione

dell'emergenza

Scrivo in risposta all'articolo del Sig. Mauro Cicero in merito alla gestione del Covid-19 da parte del Governo Conte. Innanzi tutto non si può definire tale Governo non democratico in quanto non rappresenta la maggioranza. In un paese democratico, come lo è l'Italia, si vota ogni 5 anni, da tali elezioni si costituisce il Governo del Paese, come è accaduto nel 2018, oggi al Governo ci sono le 2 forze politiche più votate alle ultime elezioni: il Movimento 5 stelle con il 37% ed il PD con il 19% per la cronaca la lega è stata il terzo partito con il 17%, quindi sarebbe stato meno democratico il primo Governo Conte composto dai 5 Stelle e Lega in quanto quest'ultimo solo terza forza eletta; se oggi questi sono ancora maggioranza del Paese poco conta, lo verificheremo alle prossime elezioni Amministrative, che se non cade il governo attuale ci saranno nel 2023. Solo allora possiamo democraticamente sapere chi sarà maggioranza nel Paese. Inoltre, hanno fatto molto bene ad avvalersi della consulenza di esperti virologi, anche se spesso in contrasto tra loro a causa di tale nuovo virus fino ad allora sconosciuto in tutto il Mondo. Iio che sono apolitico e globalmente dubbioso sulle capacità dei componenti il Governo, esclusivamente in merito al COVID-19 sono soddisfatto e meravigliato dei risultati ottenuti, hanno gestito bene la prima fase e meglio questa seconda, siamo il Paese in Europa ma anche nel resto del Mondo. Personalmente spero che tale Governo continui a Governare in materia di COVID-19 come ha fatto fino ad ora, anche perché non vedo chi altro in Italia abbia le capacità per fare meglio.

Giuseppe Follegot

Khmer rossi

Regimi di serie A

e di serie B

Pochi giorni fa, in ospedale, è morto il Compagno Duch, capo dei famigerati torturatori del regime dei Kmer Rossi che, in pochi anni ha sterminato 1/4 della popolazione Cambogiana. Ricordo che all'epoca se qualcuno osava parlare di questa immane tragedia, veniva subito zittito e naturalmente gli intellettuali in servizio permanente effettivo non ne parlavano in quanto i Kmer Rossi avevano un'ideologia ben precisa che non si poteva condannare. È questa la domanda che mi faccio: giustamente per Pinochet e l'Argentina di Videla, manifestazioni, dibattiti etc. Per i Khmer Rossi e tanti altri feroci dittatori comunisti silenzio. Come mai? Credo, per quella falsa ipocrisia per cui esistono i morti di serie A e di serie B mentre ogni vittima innocente della follia umana andrebbe rispettata nello stesso modo.

Alvise Lorenzo Sandi

Stati Uniti

Razzismo

al contrario

Ho letto l'articolo pubblicato sabato dal Gazzettino su Jessica Krug che, come in passato anche altri hanno fatto, si è finta nera afroamericana per far carriera e avere successo, e così infatti è stato, ma ciò che pochi, anzi pochissimi sanno, è che da decenni negli USA esiste la legge Affirmative Action che impone eguali numeri nell'assunzione lavorativa, in cariche pubbliche, nell'iscrizione a campus universitari e in qualsiasi altro aspetto della vita americana a minoranze di genere, a invalidi e etnia (razza non si può più dire); cosa significa questo, significa che gli afroamericani sono tutelati da una legge che dice se in quel posto ci sono 5 bianchi allora ci devono essere anche 5 neri, al di là del merito, ma solo esclusivamente per un mero motivo razziale, pardon etnico, molti studenti o lavoratori bianchi hanno protestato negli anni senza tuttavia mai vedere accettate le loro motivazioni, ed essendo quindi di fatto discriminati. Naturalmente pochissimi conoscono questo obbrobrio giuridico che deve essere accuratamente nascosto, e ancor di più ora dove negli States si sputa ai poliziotti in nome di una discriminazione che non esiste se non all'incontrario. Ma qualsiasi pretesto è buono per devastare e distruggere tutto.

Riccardo Gritti

