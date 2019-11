CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CameraLe presenzedei deputatiMentre i questi ultimi tempi in tutta Italia si tira un sospiro di sollievo dopo aver attraversato un ponte od una sopraelevata, oggi alla Camera sulla discussione Decreto sisma sono presenti all'inizio 6 deputati su 630, successivamente circa 25 che rappresentano trasversalmente i vari partiti di governo e dell'opposizione. Alle 13.00 sospensione per il pranzo. In serata la comunicazione che il seguito del dibattito viene rinviato ad altra seduta. Il diritto/dovere di votare lo ho sempre rispettato (sono nato nel...