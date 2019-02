Cambio al vertice regionale nel segno della contnuità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si sono tenute martedì scorso, nella sede di Gemona del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia le elezioni per il rinnovo del direttivo per il triennio 2019 - 2021. Le cariche sociali sono state assegnate nel solco della continuità, seguendo un normale ricambio, salutando e ringraziando, per il suo fedele e competente operato, il presidente Vladimiro Todesco, che ha retto il triennio precedente con presenza e personalità. Al vertice dell'istituzione di volontariato si trova ora Sergio Buricelli, già vicepresidente, a cui...