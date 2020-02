Calo dei turisti

Venezia, sicuri sia

colpi di fattori esterni?

Purtroppo non passa giorno senza che la stampa locale riporti qualche litania lamentosa dell'una o dell'altra categoria che, prima per l'acqua granda di novembre ed ora per la pandemia cinese, compiange il reale o presunto calo di presenze turistiche in Città. Da osservatori più o meno interni del fenomeno però questa disamina ci pare frettolosa e ci lascia ogni giorno più perplessi: siamo proprio sicuri che il calo di presenze a Venezia ed il conseguente crollo del prezzo medio per le stanze d'albergo - sia solamente frutto di questi fenomeni contingenti? A nostro modesto avviso c'è qualche cosa di più profondo e connaturato alle scelte che si sono compiute negli ultimi anni. Ad esempio, la totale ed incondizionata apertura verso chi ha scelto la nostra Città per avviare nuove attività ricettive (ultimo caso la rettifica ex-post in deroga alla delibera blocca alberghi di qualche settimana fa) non aiuta sicuramente a mantenere i prezzi su livelli elevati e costringe gli esercenti ad accettare di mettersi sul mercato a cifre più contenute per poter riempire le strutture. Se poi le nuove attività turistiche comportano un numero ingente di posti letto a basso prezzo, magari a due passi dalla stazione di Mestre ed a pochi minuti di bus da Venezia, probabilmente anche una minima oscillazione dei flussi sembra arrecare danni inenarrabili al comparto veneziano. In aggiunta a tutto ciò viviamo in una Città sempre più snaturata, dove abbondano le vetrine di chincaglierie, che proliferano senza alcun controllo ed invece le buone attività di artigianato (anche alimentare) vanno sempre più cercate con il lumicino. Ci hanno molto impressionato le parole del titolare del noto negozio La Padovana, ora in liquidazione, che afferma come a Venezia non sia morta la Città, ma il turismo propriamente detto: quel turismo con capacità di spesa, cultura e voglia di capire il luogo in cui si trova. Anche in questo senso non pare un caso che si legga di un calo nelle presenze dei Musei Civici che, a conti fatti, vengono visitati da meno del 7% degli avventori. Insomma, ci pare facile lanciare strali contro fenomeni esterni o congiunturali; i problemi sono in realtà diversi e strutturali ed hanno bisogno di riflessioni più ampie rispetto alle lamentele da pagina di giornale. Siamo sicuri che una famiglia media europea o americana sia ancora così attirata da una visita di durata più che giornaliera nell'attuale Venezia?

Per il gruppo Bipartisan: Sebastiano Costalonga, Nicola Gervasutti, Jacopo Luxardi, Maurizio Marchetto, Sandro Picchiolutto, Davide Scano, Renzo Scarpa

Il nostro Paese

Italia, l'ignoranza

di ieri senza domani

Leggendo certi articoli e vedendo certe manifestazioni non si può non essere d'accordo con Pierpaolo Pasolini quando affermava che Siamo in un paese senza memoria, che rimuove il suo passato prossimo, Un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare com'è. In cui tutto scorre per non passare davvero. Personaggi santificati ed elevati agli altari, di cui si ama tessere improbabili agiografie, nonostante la storia, la consapevolezza critica e l'evoluzione dei fatti ci dicano esattamente il contrario. Miti imposti alle masse dai quali c'è ben poco da trarre di esemplare. Il nostro è il paese dove taluni tentano di ignorare e nascondere in maniera talvolta ridicola e maldestra i classici segreti di Pulcinella sperando o facendo finta che gli altri non li conoscano o non si ricordino di questi. Il nostro è il paese dove in sedi istituzionali come un'aula del Senato vengono conferiti premi e riconoscimenti alla carriera a personaggi come Luciano Moggi, radiato a vita dal suo ambito lavorativo e assolto dalla prescrizione in sede penale (ahimè non solo lui...) dall'incresciosa accusa di associazione a delinquere. In Italia passa sempre il messaggio che con il tempo, a seconda di come tira il vento, chiunque possa essere perdonato, o perlomeno la sua colpa possa essere mitigata e quindi costui possa essere deresponsabilizzato. E' un paese dove si inganna e ci si fa ingannare, Una spugna che si beve qualsiasi menzogna come ebbe a dire qualche tempo fa il celebre giornalista Ferruccio De Bortoli. E' un paese dove l' oblio e l'ignoranza del proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla, non può avere un domani.

Nadia Berengo

Mestre (Ve)

La visita dai Benetton

Oliviero Toscani

sardine e prosecco

Probabilmente, l'ineffabile Oliviero Toscani, frequentando il Trevigiano, ha provato anche lui, come rimproverava tempo addietro ai nostri conterranei, l'ebbrezza del Prosecco! Come ha fatto a dire, in imbarazzato tono difensivo, che la visita dei promotori del movimento delle Sardine, avvenuta nei giorni scorsi nella sede di Fabrica, non era di carattere politico? Dopo che da giorni quel movimento viene accreditato, da parte di tutti gli osservatori ed analisti politici, di largo merito nella vittoria di Bonacini alle recenti regionali emiliano-romagnole, dire che l'incontro con i suoi promotori è scevro di connotati politici mi sembra, come minimo, un sonoro ossimoro. È sacrosanto il diritto di Fabrica, di Toscani e di Benetton di invitare chi vogliono, soprattutto a casa loro. Ma mi pare altrettanto sacrosanto richiedere l'onestà intellettuale di non pronunciare baggianate e, se finiti, come è accaduto, su tutti i mezzi di comunicazione, di dire la verità, che è quella di una legittima posizione politica, peraltro emersa in modo solare dalle dichiarazioni di Toscani, quando dice noi siamo un centro apolitico (sic!), non siamo salvinisti, non abbiamo la cultura della violenza!.

Giorgio Bido

Padova

Sanremo

Ma la musica italiana

è in uno stato pietoso

Caro Direttore, mentre il Festival di Sanremo entra nel vivo della gara, col suo contorno di sponsor, ospiti (?), musica (poca) e testi ad hoc', io esprimo la mia idea controcorrente. La musica italiana è in uno stato pietoso. Prevalentemente è composta di due categorie: i rappers/trappers e cantanti che cantano canzoni con testi lunghissimi, noiosi e sovrapponibili. Di musica ce n'è poca, non c'è spazio per strumenti solisti, non c'è elaborazione armonica. I cantanti italiani fanno a gara nel raccontare le loro storie strappalacrime di cuori infranti, convinti che si stanno erigendo un piedistallo nel panorama musicale, ma oltre Chiasso o Tarvisio o aldilà del mare non sono nessuno. Sanremo, che dovrebbe essere il trampolino di lancio delle nuove voci e della nuova musica italiana, è ridotto ad una passerella di meteore, che un giorno nessuno ricorderà più.

Meno male che c'è il rock, il jazz e altra buona musica che, purtroppo, di italiano ha poco o nulla.

Paride Antoniazzi

