CalcioFrancia, la forzadei giovani campioniUn bel mondiale dall'esito incerto fino alla fine grazie a due squadre meritevoli della finale in virtù della grande forza di volontà espressa dai giocatori in campo. La Francia è stata più fortunata e come ha scritto ed azzeccato il pronostico qualche settimana fa un lettore di Tombolo, il signor Pilotto, è stata la squadra con più giovani talenti in campo. L'unione fa la forza e non è un giocatore unico che può ribaltare le sorti sul campo.Vale anche per le squadre di club visto che ora con...