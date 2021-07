Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Calcio/1Il cielo d'Europasi tinge d'azzurroUna partita sofferta, combattuta fino all'ultimo minuto quella tra Italia e Belgio. Dopo il gol annullato per fuorigioco al 13' a Bonucci, è Barella a siglare il vantaggio al 31'. Al 41' arriva il raddoppio magistrale di Insigne, mentre il Belgio ha riaperto il match con un rigore di Lukaku che forse non c'era. Una partita sofferta anche nel finale, perché abbiamo perso giocatori importanti come...