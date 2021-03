Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Buongiorno,ieri ho accompagnato il papà a fare il vaccino in marittima a Venezia. Volevo ringraziare immensamente tutti i volontari della Protezione Civile, gli addetti al ricevimento e ovviamente i vaccinatori, per l'immenso impegno, la puntualità, la gentilezza, la pazienza e la professionalità nell'accogliere, informare e vaccinare i nostri cari anziani. Siete un eccellenza tutta italiana. Grazie!Alessandro BanciCaro lettore,grazie per...