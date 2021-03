Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Buongiorno direttore,sono molto delusa e arrabbiata, sono stati vaccinati tanti docenti e il personale universitario tutto, che attualmente non lavora in presenza. È vergognoso, dico io. Perché allora non siamo stati vaccinati anche noi dipendenti dei supermercati? Io ho avuto diversi colleghi positivi e lavoro da un anno con la paura di ammalarmi.Alessia C.Cara lettrice,credo che abbia ragione ad essere arrabbiata. Oltre ai sieri, in...