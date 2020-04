Buongiorno direttore,

sono Katia la mamma di un ragazzino di 13 anni sordo dalla nascita e portatore d'impianto cocleare a destra. Le scrivo per raccontarle la scuola ai tempi del Coronavirus. Mio figlio frequenta la terza media presso l'Istituto comprensivo Francesco Morosini di Venezia. Le nostre giornate si svolgono nel giostrarci tra consegne di compiti postate nel registro digitale e stampare appunti di spiegazioni dei nuovi argomenti, correlati di file audio incomprensibili per mio figlio, visto che ha difficoltà uditive, o di video con spiegazioni dove si leggono dallo schermo gli appunti. Per ora sono solo stati fatti alcuni incontri utilizzando una piattaforma alternativa da alcuni professori. Per nostra grande fortuna abbiamo una assistente alla comunicazione, Francesca, una ragazza che affianca a scuola e casa nostro figlio, che in questo momento si è sostituita al ruolo dei vari professori e fa lezione tutti i giorni a mio figlio via Skype. Ora io mi chiedo se questa è l'inclusione di cui si parla tanto! Sembra che la Scuola si sia dimenticata delle difficoltà di questi ragazzi e lascia completamente il compito a noi genitori di istruire i nostri ragazzi. Sono seriamente preoccupata per quella che sarà la preparazione di mio figlio a frequentare una nuova scuola superiore. Capisco che nessuno era preparato ad un evento del genere, ma non ci si può limitare a fornire compiti e dimenticare di chi a più difficoltà. Ho fatto presente ai professori le difficoltà incontrate e per tutta risposta mi hanno inviato la trascrizione delle spiegazioni audio. Ora mi dica lei come mi devo sentire in tutta questa situazione.

Katia Vianello

Venezia



Cara lettrice,

immagino che lei sia arrabbiata e delusa. E viva con umiliazione, sconforto e senso di impotenza questa situazione. Posso però sperare però che, pubblicando questa sua lettera, qualcuno, pur nel complicato e drammatico momento che tutti stiamo vivendo, possa comprendere le difficoltà con cui lei e suo figlio dovete quotidianamente misurarvi e raccolga il suo civilissimo grido d'aiuto.

Ps. A tutti un augurio di Buona Pasqua. Che sia di autentica Resurrezione per tutti noi.

