Buongiorno direttore.Nello scorrere la lista dei nuovi ministri e ministeri avrei voluto vederne uno dedicato all'Immigrazione. Ritengo che un tema così complesso meriterebbe di non essere ricompreso nelle funzioni del Viminale o ripartito tra quelle di diversi altri ministeri con ovvi problemi di coordinamento in caso di emergenze. Visti i problemi e la portata del fenomeno, sarebbe forse più lungimirante istituire un ministero con competenze proprie in materia di flussi, accoglienza, integrazione, istruzione, ricongiungimenti,...