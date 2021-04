Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Buongiorno Direttore,mi permetta di esprimere un mio breve ricordo del professor Ulderico Bernardi. Chi come il sottoscritto ha avuto la fortuna di conoscerlo può testimoniare da una parte di una grande cultura e competenza in quello che faceva. Ma quello che lo distingueva più di tutti era però la passione che metteva in tutto ciò che faceva, unita a una vera passione civile che manifestava partecipando sempre, anche in età avanzata,...