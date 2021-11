Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Buongiorno direttore,mi domando, e domando, come si fa ad affermare ad ogni pie' sospinto di essere Democratici più di quelli che non la pensano come loro, anzi di definirsi i democratici per antonomasia; come è possibile definirsi nemici dell'intolleranza e della violenza, come ci si può arrogare il diritto di essere i portatori di bontà e grazia, di amore fraterno verso tutto il creato e poi esprimersi come si sente in questi giorni da...