Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Buongiorno direttore,le scrivo per raccontarle questo: mio suocero sabato è andato a vaccinarsi a Dolo (Ve) al palazzetto dello sport. Sono partiti da Pianiga alle 12.15 e tornati a casa alle 14.50. È riuscito a vaccinarsi ma l'attesa è stata davvero lunga. E questo non è dipeso certo da mio suocero. Non credo serva aggiungere altro.Alberto PolaMirano (Venezia)Caro lettore,lei ha ragione di lamentarsi: oltre un'ora e mezza di attesa per...