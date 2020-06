Buongiorno Direttore,

in quanto membro referente del Movimento nazionale infermieri per Padova voglio rispondere alle recenti iniziative locali di dedicare alcune piazze agli Eroi della sanità. Mi riferisco in particolare alle proposte nei comuni di Agna, già deliberata, e Padova, mozione depositata da una consigliera comunale. Siamo molto lusingati e ringraziamo molto le autorità di questi comuni per il pensiero rivolto agli operatori della sanità, e quindi anche a noi infermieri. Ci teniamo però a ribadire che noi non ci sentiamo eroi e mai ci sentiremo come tali. Facciamo solo il nostro lavoro con amore, dedizione e professionalità.

Poiché questa professionalità non ci viene ancora degnamente riconosciuta in termini contrattuali, oltre a questo riconoscimento di circostanza vogliamo avere concretezza. Sarebbe piuttosto molto apprezzato un prezioso sostegno politico in merito ai punti per i quali ci battiamo, che qui di seguito ribadisco:

1. Uscita dal Comparto e stipula del primo contratto esclusivo per l'Infermiere

2. Adeguamento delle dotazioni organiche attraverso

3. Equiparazione dei diritti dell'Infermiere dipendente di Pubblica Azienda con l'infermiere dipendente da ente privato.

Fabio Burloni

Padova



Caro lettore,

non ho le competenze per valutare le vostre richieste e non sarebbe neppure questa la sede per farlo. Ma pubblico senza problemi le rivendicazioni del suo Movimento. Ne approfitto per ribadire la gratitudine che tutti noi vi dobbiamo per l'impegno messo in campo durante l'emergenza Covid. Può darsi che la definizione di eroi che è stata spesso utilizzata sia eccessivamente enfatica, ma poco importa: voi come gli altri operatori della sanità avete affrontato una situazione difficilissima dando fondo a tutte le vostre energie. E di ciò vi va dato merito. Se però qualche amministrazione comunale ha deciso di dedicare una piazza o una via alla vostra categoria, lo ha fatto per lasciare nella storia delle nostre comunità un segno del vostro straordinario impegno di questi mesi. Le rivendicazioni sindacali sono un'altra cosa. E credo sarebbe bene evitare di confondere un atto di sentito ringraziamento per la vostra dedizione con richieste contrattuali, sicuramente legittime, ma che vanno poste in sedi diverse da queste. Accetti un consiglio: in questi mesi avete fatto capire a tutti qual è il vostro valore e quanto è importante il vostro lavoro. Non sprecate questo enorme credito con iniziative sbagliate e che possano apparire strumentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA