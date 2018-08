CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Buongiorno direttore,ho una domanda semplicissima per Lei, e varrebbe per tanti altri giornalisti: per quale motivo, o ragione, la stampa (Gazzettino di giovedì 30 agosto, per esempio) e le televisioni danno un risalto enorme, reiterato per giorni e giorni, alla notizia di una ragazza di colore che riceve un uovo in faccia, mentre gli stupri di donne italiane (si sa di due, nell'ultima settimana: Jesolo e Rimini), vengono relegati nella cronaca minuta, in mezzo a mille altre notizie, prima della notizia di Lapo, el can antidroga, senza...