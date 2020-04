Buongiorno Direttore,

gradirei poter dare una valutazione sull'ultima ordinanza data dal governatore Zaia in merito alle misure restrittive Coronavirus. È opinione mia e comune che non dovrebbero essere allargate le maglie delle regole finora osservate. Se fino ad oggi il buonsenso c'è stato, allargando la forbice si corre rischio di ridurre la loro efficacia. Milano, ahimè, non sta andando bene e pure in Piemonte. Non è questo il sacrificio insuperabile e la posta in gioco è alta. I bambini sono più bravi, si adattano e imparano aumentando consapevolezza, siamo noi adulti ad essere insofferenti.

Maria

Treviso



Cara lettrice,

sono perfettamente d'accordo con lei. Benché, per quanto riguarda il Veneto e anche il Friuli Venezia Giulia, la curva dei contagi e delle terapie intensive sia in costante calo ormai da 10 giorni, è necessario mantenere la guardia alta e non allentare le misure sino a qui prese e adottate. Peraltro il Veneto, pur essendo una delle regioni che meglio di altre è riuscita a contenere la diffusione del virus, è anche quella dove maggiori continuano ad essere le restrizioni e i limiti per le persone. L'unica vera modifica introdotta martedì scorso è stata l'abolizione del limite dei 200 metri da casa per le attività sportive, ma in questo la regione si è uniformata a ciò che accade a livello nazionale dove vale il principio della prossimità rispetto alla propria abitazione. Contemporaneamente in Veneto è stato però introdotto l'obbligo di mascherine e guanti per chi esce di casa ed è stato aumentata da uno a due metri la distanza di sicurezza tra le persone. Inoltre sono state confermate norme come il divieto di apertura dei supermercati nei giorni festivi, che non è previsto in altre regioni. Quindi direi che c'è stata un'ulteriore stretta nelle misure, non un loro allentamento. Tutti ovviamente speriamo che quanto prima sia possibile, in base ai dati epidemiologici, tornare a una maggiore normalità, ma sarebbe un grave errore accelerare i tempi.

