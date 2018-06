CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Buongiorno Direttore, abbiamo fatto tabula rasa di tutta la vecchia classe politica e ricominciamo ex novo. Sinceramente io non lo avrei fatto, perchè ho 80 anni e non vedo ragioni per fidarmi dei giovani più che dei vecchi. Però così hanno voluto gli italiani e così va bene. Ma ora lasciamoli lavorare: non ricominciamo con la campagna elettorale continua, con le critiche a priori e con gli sgambetti ad ogni piè sospinto. Avremo tempo e modo di valutare e se del caso rimandarli a casa. Ora tocca a loro governare e a noi dargli...