CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Brexit e dintorniI sognie la realtàHo sognato che la Brexit altro non fosse che la momentanea perdita di lucidità di un popolo che da sempre guarda più che all'Europa continentale all'altra sponda dell'Atlantico ma che alla fine si renderà conto di non poter essere altro rispetto all'Europa. Poi ho sognato che le legittime richieste di autonomia della Catalogna come quelle di alcune regioni del Nord Italia potessero trovare soluzione senza l'uso di parole quali secessione e divisione ma solo di federalismo. Ho anche sognato che la stupida...