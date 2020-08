Bonus/1

Comportamenti

inqualificabili

Nell'opinione pubblica ha avuto un impatto di grande incredulità e di profonda contrarietà, la notizia che alcuni parlamentari hanno (avrebbero) fatto domanda del bonus economico pandemia Covid 19. Personalmente non mi stupisco più di tanto di questi squallidi ed inqualificabili comportamenti, dal momento che tutti gli ammortizzatori sociali (le provvidenze economiche pubbliche) non sono vincolati ai lavori socialmente utili. Sugli aiuti economici pubblici (finanziati dalla tassazione degli onesti contribuenti) alle persone povere, disoccupate e/o in momentanea difficoltà, i vari Governi non hanno mai stabilito ragionevoli contropartite di attività lavorative sociali o di impegni nel volontariato. Quindi coloro che percepiscono bonus o beneficiano di redditi assistenziali, se non vengono inseriti in progetti di lavori socialmente utili o in azioni di volontariato, a favore delle comunità locali e in aiuto alle persone fragili, se non hanno particolari scrupoli morali, possono svolgere lavori in nero o rimanere inattivi isolandosi nelle proprie abitazioni. Per superare queste criticità sociali e per fermare i furbetti politici dei bonus, Governo, Enti Locali, Cgil Cisl Uil, Associazioni imprenditoriali e terzo settore, utilizzando le linee guida della Fondazione Emanuela Zancan, dovrebbero (devono) dare attuazione generalizzata alle finalità del welfare generativo: ricevo provvidenze dallo Stato, mi metto a disposizione dello Stato per lavori socialmente utili nel comune di residenza o per obiettivi di solidarietà nel volontariato.

Franco Piacentini

Mestre

Bonus/2

Una figuraccia

ma non stupisce

N

on desta più di tanta meraviglia la vicenda dei politici che hanno beneficiato del bonus di 600 euro, salvo renderci conto che la dignità e il buon senso sono stati archiviati da lungo tempo. Quello che più traspare limpidamente è che gli stessi, incuranti della miserabile figuraccia, hanno potuto beneficiare di un decreto legge balordo, per cui per l'ennesima volta riscontriamo di essere governati da incapaci.

Celeste Balcon

Belluno

Bonus/3

Quei lavoratori

discriminati

Uno degli argomenti che tengono banco negli ultimi giorni riguarda le indennità Covid, i famosi 600 euro del bonus Conte, che sembra abbiano incassato parlamentari e moltissimi amministratori pubblici. Effettivamente fa un po' specie sapere che gente già pagata dai cittadini, alcuni anche molto ben pagati, abbiano approfittato di questo sostegno, ma andrebbero fatti dei distinguo tra coloro che guadagnano migliaia di euro al mese di indennità e coloro che devono accontentarsi di poche centinaia di euro, come amministratori e consiglieri di piccole realtà. Costoro forse, almeno in certi casi, non possono garantirsi una dignitosa sopravvivenza con le misere indennità pubbliche, per cui in certi casi è comprensibile e accettabile che ne abbiano fatto richiesta. Ciò che però mi irrita oltre misura è il disinteresse totale da parte politica, ma anche giornalistica, sulle discriminazioni che hanno subito alcune categorie di lavoratori autonomi, senza che nessuno abbia cercato di farsi spiegare dai politici la ratio di certe scelte profondamente penalizzanti. Faccio presente che l'intera categoria degli amministratori di società, un comparto di lavoratori autonomi che non è fatto solo da milionari come i vari Colao o Benetton, tanto per citare due nomi famosi, non ha avuto accesso al sostegno per motivi che non sono mai stati spiegati. L'Inps stesso, da me interpellato attraverso un dirigente regionale, si dichiara stupefatto dall'incongruenza della normativa che mette nel limbo una categoria intera di lavoratori autonomi. Forse, dico forse, avendo scoperto che non esistendo rappresentanze di categoria, al Governo hanno pensato che discriminare gente che non ha voce, non ha sindacati, non ha sostegno politico, gente che non esiste come lobby, soprattutto elettorale, la si poteva fregare, risparmiando delle risorse da distribuire invece a categorie ben più pesanti, elettoralmente parlando. L'ho scritto da varie parti ma devo dire che non ho trovato nessuna attenzione, nessun aiuto, meno che meno dalla stampa, per riuscire a chiedere conto al governo di questa ingiustizia passata in silenzio.

Claudio Scandola

Bonus/4

Ma le falle

sono nella legge

Tutte le forze politiche sono concordi nel condannare e chiedere le dimissioni dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus per le partite Iva colpite dalla crisi per il coronavirus; ma sono poi così tanto diversi da tutti quei parlamentari che beneficiano del privilegio del vitalizio? Per me sono da mettere sullo stesso piano e comunque c'è da dire che, se è stato possibile ottenere tale bonus, vuol dire che c'è una grossa falla nella legge, che non doveva permettere di ottenere questo beneficio, in presenza di altri redditi, oppure la colpa è di chi eroga questo sussidio senza prima controllare chi ha il diritto di percepirlo. La solita confusione di questo governo che non ne azzecca mai una, e per quanto presto andremo alle urne, sarà sempre troppo tardi.

Gerardo

Bonus/5

Giustificazioni

poco convincenti

Tra le diverse dichiarazioni di estraneità all'impropria riscossione del bonus covid mi ha colpito quella del leghista Alessandro Montagnoli che dichiara che fu la moglie a chiedere il bonus con l'obbiettivo di destinarlo all'emergenza Covid. Come dire vado in Chiesa mi approprio dei soldi presenti nelle casettine dell'elemosina e poi vado a consegnare l'importo al parroco come mio contributo per le opere di carità.

Non ho parole!

Aldo Sisto

Mestre

Lavoro

Camerieri, quest'anno

a Jesolo non c'era posto

Sono rimasto basito dalle recenti dichiarazioni del presidente dell'Aja di Jesolo che raccogliendo le richieste di alcuni albergatori ha colpevolizzato la categoria dei camerieri e delle donne di servizio addette alla pulizia che preferiscono ricevere i sussidi piuttosto che lavorare 40 ore settimanali a 1650 euro al mese. Come altri miei colleghi ogni anno inviamo i nostri curriculum per il lavoro stagionale. Quest'anno molti albergatori colti dall'incertezza causata dal virus non ci hanno dato alcuna garanzia, anzi molti hanno preferito non fare servizio di cucina. Pertanto niente cuoco e personale. Altri albergatori invece hanno deciso di riassumere il personale, normalmente come non fosse accaduto nulla, per garantire il massimo servizio ai loro clienti. Certo meno stranieri ma moltissimi italiani. La situazione era chiara fin dai primi di giugno, infatti dal venerdì al lunedì gli alberghi erano quasi tutti pieni così come i ristoranti e le pizzerie. Ciò nonostante molti esercenti hanno preferito attendere, poi confortati dagli enormi contributi stabiliti dal governo hanno deciso di aprire. Alla fine gli albergatori, ristoratori ecc. guadagneranno più degli altri anni. La Regione ha chiuso gli occhi davanti agli ammassamenti in spiaggia e non solo. A Jesolo da un decennio godono di un successo incredibile, lavorano anche i meno bravi. C'è chi lavora bene, ma si fa pagare altrettanto bene se non di più. Da trent'anni faccio il cameriere stagionale e trovo lavoro facilmente grazie alla mia esperienza. Quest'anno Jesolo non ci ha voluto, sono a Rimini, dove qualche jesolano prima di sparlare dovrebbe venire ad imparare come fare turismo per i turisti e non solo per gli interessi dei privati.

Emiliano Andreis

Rimini

© RIPRODUZIONE RISERVATA