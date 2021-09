Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BerlusconiPregiudiziopersonalePoiché sono stato chiamato direttamente in causa, vorrei replicare all'anonimo lettore che l'8 settembre definiva infondata la missiva in cui sostenevo che, in tempi recenti, il primo a parlare di difesa europea fosse stato Silvio Berlusconi. Inizierei dalla fine dello scritto. Il signore mi intima di ricordarmi di Nassiriya. Ricordo perfettamente il tragico attentato del 12 novembre 2003 costato la vita a...