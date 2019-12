CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Bella ciao/1Un tormentonecontro gli italianiBella Ciao è un tormentone sempre più spesso usato contro quella parte politica italiana, diventata secondo i molti sondaggi, maggioranza in Italia, perché ormai molta gente non ne può più di bischerate come queste. L'inno in questione fu usato in passato nella lotta contro l'invasore del nostro tormentato paese, oggi è indirizzato nei confronti di chi invece cerca di difenderlo contro i molti stranieri che entrano da noi spesso in modo irregolare e con tutti i mezzi. Tuttavia non parlo solo...