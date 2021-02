Banchi a rotelle/1

Milioni

per nulla

Ora i banchi a rotelle non li vuole nessuno. La sedia é leggera mentre il piano di appoggio é pesante, così tendono a ribaltarsi. Inoltre non sono utili per rispettare il distanziamento dato che le rotelle non si bloccano e i banchi si muovono in continuazione. Resta il fatto che sono stati spesi tanti milioni. E ora c'è chi propone di regalarli ai paesi africani.

Gabriele Salini

Banchi a rotelle/2

Ci sarà un

danno erariale?

Parliamo dei banchi mobili per le scuole: aver ordinato e speso unitariamente 180,00 euro per un bene non utilizzabile e destinato ad essere smaltito ha provocato un danno erariale di notevoli dimensioni. Vorrei capire se il trattamento destinato a un cittadino che, volente o nolente, abbia commesso uno sbaglio verso il fisco (confisca dei beni e, in alternativa, sequestro del quinto degli emolumenti) venga seguito anche per gli autori di questa porcheria annunciata.

Sandra Sartore

Padova

Riaperture

Pensiamo anche

alle pizzerie

Evviva si va a sciare. Bene se tutto andrà bene, ma se gli sciatori non rispetteranno le distanze e nelle baite regnerà sovrana la confusione, temo che ci sarà un ritorno del virus anche perché dopo le sciate si ritorna a casa e nei posti di lavoro e di studio con il rischio reale di spargere a piene mani il covid. Troverei giusto allora, allargare l'orario di lavoro ai ristoranti e pizzerie almeno fino alle 22/22,30 per dare loro la possibilità di lavorare anche alla sera (a mezzogiorno le pizzerie di solito sono chiuse). Una manciata di buon senso...

Paolo Beggio

Padova

Il libro contestato

Foibe, io

non dimentico

Ho letto con attenzione l'articolo di A. Marzo Magno: Le Foibe e la politica. Ferita ancora aperta. Confermo che la ferita è tuttora aperta, perché noi Istriani, Fiumani e Dalmati non dimentichiamo. Ritengo che il libro sia da lasciare in libreria, in modo che all'autore non porti alcuna convenienza economica. L'autore afferma è inaccettabile che la storia debba rimanere fuori dalle celebrazioni. Cosa che posso condividere, solo se si confermi che per molto tempo storici e politici nazionali hanno voluto stendere un velo su tutta la questione del confine orientale dopo il 1945. Ora che il dr. Gobetti ci venga a dire che l'esodo non sia stato programmato da Tito, bisogna ricordargli di leggere cosa dissero Milovan Gilas ed Edvard Kardely (ministro degli esteri di Tito), ovvero che nel 1946 furono inviati da Tito in Istria, con il compito di indurre gli italiani ad andar via facendo pressioni di ogni tipo. Praticamente hanno adottato la tecnica di uccidere in maniera atroce qualcuno per spaventare la popolazione italiana per indurla all'esodo. E cosi fu fatto! Ciò con la precisa finalità di eliminare l'italiano per poi rivendicare il territorio alla successiva conferenza di pace. Purtroppo l'allora P.C.I si prestò passivamente. Ora che il Presidente degli USA è Joe Biden, visto che all'inizio della sua carriera politica frequentava Tito, ritenendolo un geniale stratega, dobbiamo attenderci che emergano altri presunti storici con altre versioni della nostra tragedia?. Noi Istriani, Fiumani e Dalmati con forza dobbiamo sempre dire IO non dimentico !.

Marcello Vesnaver

Spinea (Ve)

Vaccinazione

Non capisco

l'ordine

Leggo sul Gazzettino del 4 febbraio, nella cronaca di Padova, che stanno partendo le lettere agli oltre ottantenni indicanti il luogo e l'ora della possibilità di essere vaccinati. Non capisco perché si parta dai più giovani e precisamente dalla classe 41 e fino al 38 escludendomi, visto che sono del 37 e così penso sia per chi è nato prima. Forse viene applicato il metodo di salvaguardare prima chi ha più aspettativa di vita? A meno che i più anziani non siano già stati vaccinati e io non sia stato informato.

Gian Carlo Michelotto

Limena (Pd)

L'ex premier

Pellestrina si

ricorderà di Conte

Non entro nel merito di scelte nazionali che possono rendere i due governi di Conte simpatici o antipatici, competenti o incompetenti. Ognuno ha la propria idea e non sarebbe di certo un contributo del sottoscritto a far cambiare le opinioni. Mi focalizzerò sul livello personale e locale. Ho conosciuto Giuseppe Conte quando venne a Pellestrina un paio di giorni dopo gli allagamenti di novembre 2019. Ebbi l'onore di accompagnarlo a vedere quanto di tragico era successo. Ricordo anche che l'orientamento era di non farlo arrivare a Pellestrina, ma che era meglio che si fermasse a Venezia, in Piazza, insomma, nelle zone dove le foto vengono meglio e dove puoi farti pubblicità in tutto il mondo. Il Presidente invece decise, anche contro i suggerimenti, di arrivare a Pellestrina. Così come decise, a seguito di ciò che vide, che l'iter dei rimborsi doveva essere avviato subito. Glielo chiesi personalmente, e lui mi garantì che la faccenda sarebbe stata portata in Consiglio dei Ministri il prima possibile. Lo fece quello stesso pomeriggio. E in un tempo straordinariamente breve, se paragonato alla tradizionale lungaggine della burocrazia italiana, i soldi furono nelle casse del Comune, che poi si occupò della distribuzione dei rimborsi e delle opere pubbliche (il muretto di protezione, le pompe idrovore ecc). Dopo 6 mesi, ritornando a Venezia, il Presidente Conte volle nuovamente tornare a Pellestrina, per incontrare ancora personalmente la cittadinanza e vedere se i soldi erano stati spesi bene. È stato il primo e unico Presidente del Consiglio a recarsi a Pellestrina per due volte così ravvicinate, nonché il primo e unico a curarsi degli interessi dell'isola in forma diretta. Per questo, questioni nazionali a parte, penso che a livello locale sarebbe opportuno ricordare questi passaggi prima di esprimere un giudizio sulla Presidenza di Giuseppe Conte.

Danny Carella

Ex Presidente Municipalità Lido Pellestrina

© RIPRODUZIONE RISERVATA