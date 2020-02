Autonomia

Un'occasione

mancata

C'è stata una grande assente nel convulso dibattito della campagna elettorale dell'Emilia Romagna: l'autonomia differenziata. A mio avviso un'occasione mancata sia da parte di Salvini che di Bonaccini. C'è da sperare che la netta riconferma del Presidente Bonaccini, con il Pd rimasto sullo sfondo, lo induca a cercare di imporre al proprio Partito di stringere sul tema dell'autonomia, riforma indilazionabile per consentire alle regioni del Nord di continuare a fare da traino all'intera economia italiana.

Ivana Gobbo

Brexit

Che noia

l'Europa...

Signori miei che meraviglioso futuro sogno per l'Italia e l'Europa. Per secoli ci siamo fatti centinaia di guerre fra noi e in giro per il mondo distruggendo economie e facendo milioni di morti. Allora sì era un gran divertimento. Che noia questi settanta anni di Europa di pace e benessere, solo qualche litigata, nessuna guerra fra di noi, niente dogane, una sola moneta, tutti possono andare a lavorare o a studiare dove vogliono. Veramente uno schifo questa Europa che vorrebbero far diventare gli Stati Uniti d'Europa. No, no e no! Io desidero fortemente ritornare agli Stati autonomi indipendenti ognuno padrone a casa sua 1, 10, 100 stati, dalla Catalogna al Veneto indipendente. Poi ci potremmo fare delle belle guerre commerciali e magari come una volta qualche piccola guerra fra di noi per tenere impegnati i nostri giovani che hanno bisogno di sfogarsi. Mentre noi siamo così impegnati ad autodistruggerci, il mondo va avanti per conto suo. La Russia e la Turchia si prendono l'intero Mediterraneo a Sud, l'America e la gran Bretagna a ovest, la Cina super Potenza fa il resto. Che bello essere un piccolo paese senza sta Europa noiosa e burocratca che pretende di diventare unita una potenza... No, meglio un piccolo Paese schiavo e dipendente dagli altri potenti ma senza Europa. Questa è la domanda che ognuno di noi dovrebbe farsi: Piccoli stati sovrani e schiavi di altre potenze oppure stati federati uniti in un'Europa forte e indipendente?

Piero Barattin

Emergenza

Una Greta

contro la droga

Notizie allarmanti ci arrivano attraverso giornali e le varie televisioni, la droga in Italia viene venduta ai giovanissimi a prezzi quasi gratis, sono droghe così dette leggere, alle quali abituano i ragazzi ad assumere sostanze deleterie per il loro sviluppo intellettuale e fisico. Mi chiedo come possa passare il messaggio che droghe leggere siano quasi innocue, mentre preludono alla dipendenza. Queste notizie così allarmanti passano per giornali e televisioni come marginali fenomeni ineluttabili le conseguenze. La piccola Greta ha sollevato la questione per salvare l'ecosistema ed ha mosso i giovani per una causa giusta. Il Santo Padre e capi di Stato hanno tributato a questa ragazzina onori e visibilità. Non c'è una Greta che gridi con forza e rabbia contro questi venditori di morte? Una Greta che faccia capire a questi ragazzini che non è da furbi e che non è una moda assumere droga, ma che si è perdenti in partenza. Né droga, nè alcool daranno loro quel qualcosa in più per essere felici. I media si sono attivati per dare visibilità alla piccola Greta, facciamo altrettanto per salvare la nostra gioventù. A Verona una proposta fatta da sindaco e approvata all'unanimità dal consiglio comunale, dà speranza a genitori ed insegnanti di poter arginare questo infausto problema dello spaccio e consumo nelle scuole, droga venduta e consumata da studenti delle scuole superiori e medie. Con il permesso dei genitori o chi ne fa le veci, addetti delle Ulss possono entrare nelle classi e prelevare campioni ai ragazzi. Qualora ci fossero tracce di qualsiasi tipo di droga ne verrebbero a conoscenza solamente i genitori. Saranno i genitori a prendere provvedimenti e a farsi aiutare. Credo sarebbe utile al fine di salvare i ragazzi.

Franca Tombola

Tennis

La cultura

della sconfitta

Da vecchio

appassionato di tennis, in questi giorni ho seguito alla televisione gli Australian Open e ho avuto l'opportunità di assistere a due grandi partite (Sandgren-Federer e Thiem-Nadal). Al di là del risultato delle due partite, estremamente combattute e avvincenti entrambe, mi hanno colpito le interviste a fine match di Federer e Nadal: il primo, che ha avuto anche un infortunio durante il match, ha detto che è stato fortunato e forse non meritava di vincere, mentre il secondo ha detto che non poteva fare altro se non complimentarsi col suo avversario che aveva giocato meglio. Grandi esempi di uomini di sport e di etica sportiva. Ecco, per associazione di idee, mi sono venuti in mente altri due ambiti: la politica e il calcio. Avete mai sentito qualche politico o leader di partito ammettere la sconfitta o i propri errori? Nel calcio idem: mi vengono in mente Conte, allenatore dell'Inter, che alla fine dell'ultimo match non è neanche sceso in sala stampa perche infuriato con l'arbitro. Oppure Mourinho con il gesto delle manette. Potrei citare altri innumerevoli esempi ma credo che questi due grandi tennisti abbiano parecchio da insegnare: il rispetto dell'avversario ma soprattutto la cultura della sconfitta che manca sicuramente ai politici e soprattutto al mondo del pallone.

Giuseppe Macchini

Zaia e Salvini

Elusivi

sul citofono

Nella trasmissione dritto e rovescio di Mediaset del 30 gennaio 2020, compare ad un certo punto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Il conduttore chiede tra l'altro cosa pensa del fatto che l'ex ministro Salvini vada a citofonare a Bologna all'appartamento di una famiglia chiedendo in poche parole se in quella casa si spacciava droga; un episodio che la massa degli italiani ha visto in TV e magari ha anche commentato. Il governatore magari per evidenti motivi politici ha risposto non commento le cose di cui non conosco i fatti; mi sembra una risposta elusiva per non affrontare il tema. Salvini che girava come ministro con le felpe di tutte le forze armate non sa che non è suo compito citofonare alle porte dei cittadini ma eventualmente segnalare agli organi preposti eventuali reati? Per mesi deduco che abbiamo avuto un ministro degli Interni che non sapeva i compiti che debbono svolgere le forze alle sue dipendenze. Poi sul tema ricorrente dell'autonomia, tema molto caro a Zaia, bisognerebbe spiegare al cittadino che ha votato quali passi significativi ha fatto l'allora ministro della Lega incaricato al problema. Parliamoci chiaro e chiudo: l'autonomia sarà concessa non solo al Veneto ma anche ad altre Regioni se ci saranno basi ragionevoli. Del resto non credo che sul tema tutto il centrodestra sia compatto specialmente se penso ai principi nazionali che animano Fratelli D'Italia.

Romano Gazzotto

