Autonomia

Possiamo risolvere

i problemi da soli

Alcuni lettori, con un curiosissimo senso di logica da propaganda, dicono che non dovrebbe il Veneto chiedere aiuti allo stato per le zone disastrate dal momento che la stessa Regione chiede l'autonomia da Roma. A parte il fatto che non si capisce come mai Roma vuole tenere le competenze per sé quando poi lascia il Veneto solo e con le proprie risorse ad affrontare i problemi, si vedano non solo i disastri metereologici accaduti qui nell'ultimo anno. Ma a chi sostiene le sopracitate tesi anti autonomiste, basta ricordare che trattenendo i 15 miliardi l'anno che se ne vanno a Roma per non tornare più (soldi di tasse regalati con la fatica dei veneti) tutti i nostri problemi sapremmo ampiamente risolverceli da soli.

Riccardo Gritti

Scuola

Meglio ridurre

gli insegnanti

Ogni anno di questi tempi le cronache riferiscono sulla difficoltà di trovare i docenti per garantire la funzionalità delle scuole. Chi ha una certa età vede i nipoti che frequentano le elementari zavorrare nei trolley circa 17 kg di libri e materiali scolastici, necessari per rispondere alle esigenze pedagogiche di ben 5 insegnanti. Visto il numero di educatori impegnati, verrebbe da concludere che i ragazzi di oggi siano tutti destinati ad un premio Nobel, rispetto alle generazioni passate che erano affidate alle cure di una sola maestra. Eppure quella sola maestra ci insegnò a leggere, scrivere, e a far di conto come si diceva allora, e molti di noi fecero poi un liceo dignitoso e si laurearono brillantemente. Non dico di tornare indietro, ma forse ripensando l'attuale organizzazione scolastica, riducendo il numero degli insegnanti almeno alle elementari, si potrebbero recuperare risorse umane per colmare gli ormai cronici buchi di organico.

Ivana Gobbo

Ingiustizia

Multa sul treno

ma non allo straniero

Treno 2716 delle ore 13,40 per Vicenza. Un cittadino extracomunitario non ha biglietto. I solerti controllori non lo multano ma lo invitano a scendere, tanto risalirà sul prossimo treno. Alle mie proteste, valuto vergognoso un simile comportamento, il controllore 2936836 mi ha inflitto una multa di 16,67 euro. Ecco come recuperano i soldi degli extracomunitari che non pagano il biglietto.

Natalina Masiero

Libri

La Rai ha snobbato

il Campiello

Sono un lettore di libri e seguo ogni anno il premio Campiello. Noto con dispiacere che quest'anno la Rai ha snobbato l'evento. Infatti è andato in diretta streaming su Facebook. A dire il vero anche gli anni scorsi la Rai snobbava l'evento ma almeno da qualche anno garantiva la diretta su Rai 5. Però il premio Campiello è un evento culturale prestigioso e ha bisogno di visibilità. Faccio quindi appello alla Rai affinché dal prossimo anno trasmetta l'evento in diretta in prima serata su Rai 1, Rai 2 o Rai 3. Se il servizio pubblico è degno di questo nome non deve guardare solo a fare ascolti facili ma deve guardare alla qualità dell'offerta.

Emanuele Biasi

Referendum

Un taglio troppo

matematico

Ci stiamo confrontando (stavo scrivendo scontrando) sul Si e sul No del referendum per il taglio dei parlamentari, già votato in parlamento e ora soggetto all'approvazione dei cittadini. Non entro nel dibattito attuale ma, come persona che cerca di stare dentro la vita sociale-politica di tutti i giorni, tento di capire il perché dei tagli, quasi matematici, senza una preventiva discussione che adesso molti reclamano, sulle necessarie modifiche istituzionali. Anche senza essere un matematico di professione, sono un pensionato della terza età, i numeri perfetti (400 e 200) sono solo frutto di promesse elettorali. Le necessarie modifiche istituzionali potrebbero aver ridotto i parlamentari ma con numeri diversi (403/399- 202/199) che facevano capire una attenzione al territorio e alla Costituzione. Costituzione, purtroppo, troppo spesso dimenticata.

Elvio Beraldin

Venezia

Aria sul bus

troppo fredda

Ieri ho preso l'autobus al Lido di Venezia della linea A direzione Alberoni e ho fatto un viaggio di 20 minuti soffrendo il freddo e la rabbia per colpa di una corrente d'aria condizionata gelida che scendeva addosso su testa e spalle sudate. Ho chiesto all'autista di spegnerla ma egli mi ha detto (e me l'ha detto anche la direzione ACTV) che sui nuovi autobus del Lido l'aria condizionata è automatica e non si può spegnere. Insieme all'autista abbiamo quindi provato ad aprire i finestrini per mitigare almeno tale aria gelida ma erano tutti chiusi a chiave. Questo si chiama: Delitto contro la salute pubblica, Art. 452 codice penale perché il rapido passaggio dal caldo al freddo porta a malattie virali da raffreddamento conseguenti al fenomeno della perfrigerazione. Tanti ignari passeggeri che di perfrigerazione non sanno nulla, si ritrovano poi, grazie al menefreghismo e negligenza di ACTV con febbricola e faringite: ma è ammissibile questo?

Angelo Mercuri

Scuola

Parti rovesciate

per faarla partire

Se Dio vuole la scuola riparte. Stanziamenti biblici, assunzioni a migliaia, una Nazione intera mobilitata per i ragazzi che tornano a scuola. Nemmeno in tempo di guerra si vedeva qualcosa di simile. Mi viene il dubbio che non sia la Scuola al servizio del Paese, ma il contrario. Forse un po' di buonsenso non guasterebbe.

Enzo Fuso

Democrazia

Frutto di questua

indignitosa

La democrazia, così come ora è concepita, è ossidata almeno nella misura del 60% e che, anche se Churchill diceva che di meglio non c'è, questa sua affermazione poteva essere accettabile allora ma non più adesso, in quanto siamo in presenza di un'evoluzione che può permettersi tutto ed il suo contrario attraverso mille stratagemmi annacquandone il sistema, uno dei quali è senz'altro rappresentato dalle modalità di raccolta del voto: oggi esprimere un giudizio alle urne,non vuol dire dare fiducia a persone oneste e capaci, ma favorire chi, a furia di false propagande supportate spesso da indignitose questue elettorali, ha avuto la forza, talvolta il non pudore, di tormentare il cittadino facendosi largo a gomitate. Tanto è il numero che conta in questa non-democrazia costruita con la questua... A mio avviso, al di là della riduzione dei parlamentari, io penso che, per accedere a posti di governo, sia necessario avere una buona dose di cultura, unita ad onestà intellettuale e che, questi requisiti, vadano vagliati aprioristicamente da un soggetto terzo indipendente. Che faccia loro imparare a memoria la Costituzione

Arnaldo De Porti

© RIPRODUZIONE RISERVATA