«Autonomia, non ho mai detto di voler giocare in solitaria»

Gent. mo Direttore, probabilmente il sottoscritto non ha il dono della chiarezza o, forse, l'ex parlamentare del Pd, Marco Stradiotto, ha perso qualche passaggio della vicenda dell'autonomia del Veneto.Io non ho mai detto di voler giocare in solitaria il negoziato sull'autonomia che comincerà domani a Roma.Anzi, a più riprese ho affermato a chiare lettere che siamo disponibili a un lavoro di gruppo, non ne neghiamo il valore, a patto però che ciò sia propedeutico a trattare singole intese. Perché, come ha ammesso al Gazzettino lo stesso...