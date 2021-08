Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AutonomiaDopo 4 anni ancoraal punto di partenzaLa questione dell'autonomia regionale mi era veramente sfuggita. Sul Gazzettino leggo, in pratica, che dopo quattro anni siamo ancora allo stesso punto. Di principio, non sono di certo contrario a questa istanza. Non ho votato, perché se fossi favorevole o contrario, non lo potrei sapere tuttora. Non ho voluto indicare un sì o un no, senza sapere quali funzioni diverrebbero di pertinenza della...